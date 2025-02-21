Извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском, подозревали в домогательствах

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Силовики отказываются комментировать пытки студенток Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Силовики проверяли парней, пытавших студенток на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), на причастность к сексуальным домогательствам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Одна из потерпевших заявила, что в отношении нее были сексуальные домогательства. Предварительно, сведения не подтвердились. Как и информация о похищении», — сообщил инсайдер агентства. В свердловских силовых структурах тему пока не комментируют.

Инцидент произошел 3 января на Карла Маркса. По предварительным данным, мужчины выманили девушек из квартиры и привезли на мойку. Там их облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Издевательства снимались на видео. Через 1,5 месяца кадры попали в Сеть.

Силовики возбудили дело о хулиганстве. Дело взял на личный контроль прокурор города, знает источник агентства. 21 февраля в домах фигурантов и на автомойке прошли следственные действия. Юношей увезли в ИВС. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Силовики проверяли парней, пытавших студенток на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), на причастность к сексуальным домогательствам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Одна из потерпевших заявила, что в отношении нее были сексуальные домогательства. Предварительно, сведения не подтвердились. Как и информация о похищении», — сообщил инсайдер агентства. В свердловских силовых структурах тему пока не комментируют. Инцидент произошел 3 января на Карла Маркса. По предварительным данным, мужчины выманили девушек из квартиры и привезли на мойку. Там их облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Издевательства снимались на видео. Через 1,5 месяца кадры попали в Сеть. Силовики возбудили дело о хулиганстве. Дело взял на личный контроль прокурор города, знает источник агентства. 21 февраля в домах фигурантов и на автомойке прошли следственные действия. Юношей увезли в ИВС. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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