Извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском, подозревали в домогательствах

Силовики проверяли парней, пытавших студенток на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), на причастность к сексуальным домогательствам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.
«Одна из потерпевших заявила, что в отношении нее были сексуальные домогательства. Предварительно, сведения не подтвердились. Как и информация о похищении», — сообщил инсайдер агентства. В свердловских силовых структурах тему пока не комментируют.
Инцидент произошел 3 января на Карла Маркса. По предварительным данным, мужчины выманили девушек из квартиры и привезли на мойку. Там их облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Издевательства снимались на видео. Через 1,5 месяца кадры попали в Сеть.
Силовики возбудили дело о хулиганстве. Дело взял на личный контроль прокурор города, знает источник агентства. 21 февраля в домах фигурантов и на автомойке прошли следственные действия. Юношей увезли в ИВС. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!