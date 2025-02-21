Извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском, подозревали в домогательствах

21 февраля 2025 в 19:28 Размер текста - 17 +

Силовики отказываются комментировать пытки студенток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Силовики проверяли парней, пытавших студенток на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), на причастность к сексуальным домогательствам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Одна из потерпевших заявила, что в отношении нее были сексуальные домогательства. Предварительно, сведения не подтвердились. Как и информация о похищении», — сообщил инсайдер агентства. В свердловских силовых структурах тему пока не комментируют. Инцидент произошел 3 января на Карла Маркса. По предварительным данным, мужчины выманили девушек из квартиры и привезли на мойку. Там их облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Издевательства снимались на видео. Через 1,5 месяца кадры попали в Сеть. Силовики возбудили дело о хулиганстве. Дело взял на личный контроль прокурор города, знает источник агентства. 21 февраля в домах фигурантов и на автомойке прошли следственные действия. Юношей увезли в ИВС. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики проверяли парней, пытавших студенток на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), на причастность к сексуальным домогательствам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Одна из потерпевших заявила, что в отношении нее были сексуальные домогательства. Предварительно, сведения не подтвердились. Как и информация о похищении», — сообщил инсайдер агентства. В свердловских силовых структурах тему пока не комментируют. Инцидент произошел 3 января на Карла Маркса. По предварительным данным, мужчины выманили девушек из квартиры и привезли на мойку. Там их облили холодной водой, пеной и жестоко избили. Издевательства снимались на видео. Через 1,5 месяца кадры попали в Сеть. Силовики возбудили дело о хулиганстве. Дело взял на личный контроль прокурор города, знает источник агентства. 21 февраля в домах фигурантов и на автомойке прошли следственные действия. Юношей увезли в ИВС. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.