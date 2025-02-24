Теща экс-депутата Госдумы из Челябинска отбивает активы в Верховном суде

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Сам экс-парламентарий Вадим Белоусов объявлен в международный розыск
Сам экс-парламентарий Вадим Белоусов объявлен в международный розыск Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Теща бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Маргарита Бутакова, подала в Верховный суд РФ жалобу на изъятие активов в ходе национализации «Макфы». Ее был одним из владельцев холдинга. Документ появился в картотеке суда.

«Предмет иска: об обращении в доход Российской Федерации имущества. Обжалуется: решение об удовлетворении требований от 08.05.2024 года», — говорится в базе данных суда.

Как пояснил URA.RU представляющий интересы семьи Белоусовых адвокат Вадим Плахотнюк, к участию в рассмотрении дела в суде первой инстанции Бутакову не привлекали. Однако упомянули в судебном решении, как участника криминальных схем по управлению активами от имени Юревича и Белоусова. Однако это противоречит закону: ведь у Бутаковой не было возможности выступить на процессе и представить доказательства в свою защиту.

Также в суде находится жалоба от бывшей жены Белоусова, Ирины, его дочери и зятя Валерии и Максима Чигинцевых. Они оспаривают размер ареста активов, который был наложен в ходе национализации холдинга. В жалобе указано, что сумма ареста выходит за пределы требований прокуратуры. Надзорное ведомство требовало арестовать акции и доли, связанные с «Макфой». Однако арестовали все имущество, где бы оно ни находилось.

Национализация «Макфы» началась в конце марта 2024 года с иска Генпрокуратуры РФ. В нем надзорное ведомство указало, что активы холдинга были получены преступным путем. В мае Центральный райсуд Челябинска принял решение иск удовлетворить, «Макфа» перешла в собственность государства, а ее активы на сумму 100 трлн рублей были арестованы. Сейчас адвокаты продолжают попытки отменить это решение.

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Теща бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Маргарита Бутакова, подала в Верховный суд РФ жалобу на изъятие активов в ходе национализации «Макфы». Ее был одним из владельцев холдинга. Документ появился в картотеке суда. «Предмет иска: об обращении в доход Российской Федерации имущества. Обжалуется: решение об удовлетворении требований от 08.05.2024 года», — говорится в базе данных суда. Как пояснил URA.RU представляющий интересы семьи Белоусовых адвокат Вадим Плахотнюк, к участию в рассмотрении дела в суде первой инстанции Бутакову не привлекали. Однако упомянули в судебном решении, как участника криминальных схем по управлению активами от имени Юревича и Белоусова. Однако это противоречит закону: ведь у Бутаковой не было возможности выступить на процессе и представить доказательства в свою защиту. Также в суде находится жалоба от бывшей жены Белоусова, Ирины, его дочери и зятя Валерии и Максима Чигинцевых. Они оспаривают размер ареста активов, который был наложен в ходе национализации холдинга. В жалобе указано, что сумма ареста выходит за пределы требований прокуратуры. Надзорное ведомство требовало арестовать акции и доли, связанные с «Макфой». Однако арестовали все имущество, где бы оно ни находилось. Национализация «Макфы» началась в конце марта 2024 года с иска Генпрокуратуры РФ. В нем надзорное ведомство указало, что активы холдинга были получены преступным путем. В мае Центральный райсуд Челябинска принял решение иск удовлетворить, «Макфа» перешла в собственность государства, а ее активы на сумму 100 трлн рублей были арестованы. Сейчас адвокаты продолжают попытки отменить это решение.
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