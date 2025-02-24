На пермских дорогах появятся экраны с предупреждением о ДТП

В 2025 году на пермских и региональных дорогах установят 15 динамических табло для водителей. Они будут заранее оповещать автомобилистов об актуальной дорожной обстановке.
«В частности, на табло будут высвечиваться метеоданные, информация о ДТП, о проведении дорожных работ, ремонтах. Она даст возможность грамотно спланировать маршрут, подскажет альтернативные пути проезда. Как итог, это сэкономит им время в дороге», — указано на сайте регионального минтранса.
В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже установлено семь таких табло. Они находятся на путепроводе улицы Строителей и по шоссе Космонавтов на подъезде к Перми от аэропорта Большое Савино и в обратном направлении.
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