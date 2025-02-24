На пермских дорогах появятся экраны с предупреждением о ДТП

На пермских дорогах установят 15 динамических табло для водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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На табло также будут высвечиваться метеоданные и информация проведении дорожных работ
На табло также будут высвечиваться метеоданные и информация проведении дорожных работ Фото:

В 2025 году на пермских и региональных дорогах установят 15 динамических табло для водителей. Они будут заранее оповещать автомобилистов об актуальной дорожной обстановке.

«В частности, на табло будут высвечиваться метеоданные, информация о ДТП, о проведении дорожных работ, ремонтах. Она даст возможность грамотно спланировать маршрут, подскажет альтернативные пути проезда. Как итог, это сэкономит им время в дороге», — указано на сайте регионального минтранса.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже установлено семь таких табло. Они находятся на путепроводе улицы Строителей и по шоссе Космонавтов на подъезде к Перми от аэропорта Большое Савино и в обратном направлении.

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В 2025 году на пермских и региональных дорогах установят 15 динамических табло для водителей. Они будут заранее оповещать автомобилистов об актуальной дорожной обстановке. «В частности, на табло будут высвечиваться метеоданные, информация о ДТП, о проведении дорожных работ, ремонтах. Она даст возможность грамотно спланировать маршрут, подскажет альтернативные пути проезда. Как итог, это сэкономит им время в дороге», — указано на сайте регионального минтранса. В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже установлено семь таких табло. Они находятся на путепроводе улицы Строителей и по шоссе Космонавтов на подъезде к Перми от аэропорта Большое Савино и в обратном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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