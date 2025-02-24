Во «ВКонтакте» улучшили качество видео

VK Видео улучшили пользовательский опыт с помощью умных субтитров
© Служба новостей «URA.RU»
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VK Видео модернизировало видео благодаря умным субтитрам
VK Видео модернизировало видео благодаря умным субтитрам Фото:

VK Видео внедрили «умные субтитры», которые теперь содержат не только текст, но и знаки препинания, заглавные буквы, а также учитывают стилевые особенности речи говорящего. Это делает просмотр видео более доступным и удобным для всех пользователей.

«Благодаря этому просмотр видео стал еще удобнее — речь говорящего оформляется в текстовые субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учетом особенностей разговорной, узкоспециализированной лексики и неологизмов», — рассказали URA.RU в пресс-службе VK Видео. Благодаря новым технологиями увеличился объем видео с субтитрами в 10 раз и повысилась точность расшифровки речи. Теперь восемь из 10 видео в ленте пользователя будут содержать новые субтитры, которые формируются с учетом разговорной лексики и неологизмов.

Сами субтитры создаются с помощью ML-моделей, которые обрабатывают аудиопоток, убирая шумы и преобразуя речь в текст. Это уменьшает количество ошибок на 30% по сравнению с аналогичными сервисами. Технология работает как с профессиональными, так и с пользовательскими роликами, что делает ее полезной для людей с нарушениями слуха и в ситуациях, когда звук нежелателен.

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VK Видео внедрили «умные субтитры», которые теперь содержат не только текст, но и знаки препинания, заглавные буквы, а также учитывают стилевые особенности речи говорящего. Это делает просмотр видео более доступным и удобным для всех пользователей. «Благодаря этому просмотр видео стал еще удобнее — речь говорящего оформляется в текстовые субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учетом особенностей разговорной, узкоспециализированной лексики и неологизмов», — рассказали URA.RU в пресс-службе VK Видео. Благодаря новым технологиями увеличился объем видео с субтитрами в 10 раз и повысилась точность расшифровки речи. Теперь восемь из 10 видео в ленте пользователя будут содержать новые субтитры, которые формируются с учетом разговорной лексики и неологизмов. Сами субтитры создаются с помощью ML-моделей, которые обрабатывают аудиопоток, убирая шумы и преобразуя речь в текст. Это уменьшает количество ошибок на 30% по сравнению с аналогичными сервисами. Технология работает как с профессиональными, так и с пользовательскими роликами, что делает ее полезной для людей с нарушениями слуха и в ситуациях, когда звук нежелателен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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