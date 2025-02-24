Во «ВКонтакте» улучшили качество видео

VK Видео внедрили «умные субтитры», которые теперь содержат не только текст, но и знаки препинания, заглавные буквы, а также учитывают стилевые особенности речи говорящего. Это делает просмотр видео более доступным и удобным для всех пользователей.
«Благодаря этому просмотр видео стал еще удобнее — речь говорящего оформляется в текстовые субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учетом особенностей разговорной, узкоспециализированной лексики и неологизмов», — рассказали URA.RU в пресс-службе VK Видео. Благодаря новым технологиями увеличился объем видео с субтитрами в 10 раз и повысилась точность расшифровки речи. Теперь восемь из 10 видео в ленте пользователя будут содержать новые субтитры, которые формируются с учетом разговорной лексики и неологизмов.
Сами субтитры создаются с помощью ML-моделей, которые обрабатывают аудиопоток, убирая шумы и преобразуя речь в текст. Это уменьшает количество ошибок на 30% по сравнению с аналогичными сервисами. Технология работает как с профессиональными, так и с пользовательскими роликами, что делает ее полезной для людей с нарушениями слуха и в ситуациях, когда звук нежелателен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.