25 февраля 2025

США пообещали встряхнуть Пентагон за провалы

Пресс-секретарь Белого дома: Трамп встряхнет Пентагон за провалы
© Служба новостей «URA.RU»
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В Вашингтоне заявили о недовольстве работой штаб-квартиры Минобороны США
В Вашингтоне заявили о недовольстве работой штаб-квартиры Минобороны США Фото:

Пентагон ожидает ряд реформ после нескольких проверок и выявленного низкого уровня доверия к ведомству в военных кругах. Необходимые изменения планирует провести президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети X.

«Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сообщила Каролин Левитт во время трансляции в соцсети.

Как сообщало URA.RU ранее, глава ведомства Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет. Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета ведомства, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год.

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Пентагон ожидает ряд реформ после нескольких проверок и выявленного низкого уровня доверия к ведомству в военных кругах. Необходимые изменения планирует провести президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети X. «Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сообщила Каролин Левитт во время трансляции в соцсети. Как сообщало URA.RU ранее, глава ведомства Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет. Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета ведомства, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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