США пообещали встряхнуть Пентагон за провалы

Пентагон ожидает ряд реформ после нескольких проверок и выявленного низкого уровня доверия к ведомству в военных кругах. Необходимые изменения планирует провести президент США Дональд Трамп. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в социальной сети X.
«Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон», — сообщила Каролин Левитт во время трансляции в соцсети.
Как сообщало URA.RU ранее, глава ведомства Пит Хегсет поручил высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого из следующих пяти лет. Согласно информации из газеты Washington Post, предложенные меры могут привести к значительному уменьшению бюджета ведомства, которое составит десятки миллиардов долларов каждый год.
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