В Екатеринбурге на улице Циолковского прохожие нашли труп мужчины с татуировкой. Сейчас его личность устанавливают сыщики, рассказал URA.RU источник.
«Тело обнаружили возле гаражей. Парень был одет в черные куртку и штаны, кроссовки, красные трусы. При нем были сотовый телефон и наручные часы. Из особых примет — татуировка на левой руке», — объяснил собеседник агентства.
Видимых следов криминала на теле сыщики не обнаружили. Точную причину смерти неизвестного определят эксперты.
В пресс-службе свердловского СУ СКР сообщили, что информация об обнаружении тела мужчины поступила в следственный отдел по Чкаловскому району. «В настоящее время организован выезд следователя на место для проведения необходимых мероприятий по установлению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве. Следователям помогают сотрудники уголовного розыска, добавили в областном ГУ МВД.
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