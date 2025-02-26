В Екатеринбурге нашли труп мужчины с татуировкой

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Кем является покойный и по какой причине умер, выяснят криминалисты и эксперты (архивное фото)
Кем является покойный и по какой причине умер, выяснят криминалисты и эксперты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Циолковского прохожие нашли труп мужчины с татуировкой. Сейчас его личность устанавливают сыщики, рассказал URA.RU источник. 

«Тело обнаружили возле гаражей. Парень был одет в черные куртку и штаны, кроссовки, красные трусы. При нем были сотовый телефон и наручные часы. Из особых примет — татуировка на левой руке», — объяснил собеседник агентства. 

Видимых следов криминала на теле сыщики не обнаружили. Точную причину смерти неизвестного определят эксперты.

В пресс-службе свердловского СУ СКР сообщили, что информация об обнаружении тела мужчины поступила в следственный отдел по Чкаловскому району. «В настоящее время организован выезд следователя на место для проведения необходимых мероприятий по установлению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве. Следователям помогают сотрудники уголовного розыска, добавили в областном ГУ МВД.

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В Екатеринбурге на улице Циолковского прохожие нашли труп мужчины с татуировкой. Сейчас его личность устанавливают сыщики, рассказал URA.RU источник.  «Тело обнаружили возле гаражей. Парень был одет в черные куртку и штаны, кроссовки, красные трусы. При нем были сотовый телефон и наручные часы. Из особых примет — татуировка на левой руке», — объяснил собеседник агентства.  Видимых следов криминала на теле сыщики не обнаружили. Точную причину смерти неизвестного определят эксперты. В пресс-службе свердловского СУ СКР сообщили, что информация об обнаружении тела мужчины поступила в следственный отдел по Чкаловскому району. «В настоящее время организован выезд следователя на место для проведения необходимых мероприятий по установлению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве. Следователям помогают сотрудники уголовного розыска, добавили в областном ГУ МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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