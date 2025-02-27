Победивший бойца ВСУ в рукопашной драке штурмовик вернулся домой

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Григорьев был удостоен звания Героя РФ
Григорьев был удостоен звания Героя РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик ВС РФ Андрей Григорьев с позывным «Тута», победивший боевика ВСУ в рукопашном бою в начале года, вернулся домой в Якутск. По прилете он был торжественно встречен в аэропорту родными, кадетами и членами правительства Республики Саха.

«Победивший в рукопашной схватке боевика ВСУ Андрей Григорьев вернулся в Якутск», — передает Пятый канал. За свой подвиг он был удостоен почетного звания — Герой России. Сам Григорьев, вернувшись домой, заявил, что его переполняют чувства гордости и ответственности. Он рассказал, что все случилось очень быстро: 14 февраля ему позвонили, а 16-го он уже должен был быть в Москве на награждении. Он добавил, что быстро собрался, и утром уже был в самолете. Кроме того, боец отметил, что его главный приоритет сейчас — семья и время, проведенное с близкими.

На торжественной церемонии постоянный представитель Республики Саха при президенте РФ Андрей Федоров добавил, что в Якутии родились 11 Героев России. По его словам, это свидетельствует о готовности народа защищать страну.

В начале 2025 года в социальных сетях разлетелось видео с рукопашным боем между Григорьевым и одним из бойцов ВСУ. Солдат украинской армии пытался убедить штурмовика сдаться в плен, но Григорьев принял вызов к схватке и в конечном итоге победил своего противника. За свой подвиг он был удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации, передает MK.RU.

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Штурмовик ВС РФ Андрей Григорьев с позывным «Тута», победивший боевика ВСУ в рукопашном бою в начале года, вернулся домой в Якутск. По прилете он был торжественно встречен в аэропорту родными, кадетами и членами правительства Республики Саха. «Победивший в рукопашной схватке боевика ВСУ Андрей Григорьев вернулся в Якутск», — передает Пятый канал. За свой подвиг он был удостоен почетного звания — Герой России. Сам Григорьев, вернувшись домой, заявил, что его переполняют чувства гордости и ответственности. Он рассказал, что все случилось очень быстро: 14 февраля ему позвонили, а 16-го он уже должен был быть в Москве на награждении. Он добавил, что быстро собрался, и утром уже был в самолете. Кроме того, боец отметил, что его главный приоритет сейчас — семья и время, проведенное с близкими. На торжественной церемонии постоянный представитель Республики Саха при президенте РФ Андрей Федоров добавил, что в Якутии родились 11 Героев России. По его словам, это свидетельствует о готовности народа защищать страну. В начале 2025 года в социальных сетях разлетелось видео с рукопашным боем между Григорьевым и одним из бойцов ВСУ. Солдат украинской армии пытался убедить штурмовика сдаться в плен, но Григорьев принял вызов к схватке и в конечном итоге победил своего противника. За свой подвиг он был удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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