26 февраля 2025

Власти ХМАО обеспечат детей бойцов СВО бесплатным горячим питанием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Льготу ввели на региональном уровне еще в 2022 году
Льготу ввели на региональном уровне еще в 2022 году Фото:

Детей бойцов СВО будут бесплатно кормить горячим питанием независимо от места обучения в ХМАО. Прежде льгота распространялась только на подведомственные окружному депобру учреждения, но не охватывала федеральные организации.

Глава региона Руслан Кухарук обсудил вопрос с командой югорского правительства, депутатами и парламентариями. «Принято решение доработать законодательство, чтобы детям бойцов, очно обучающимся по программам среднего профессионального образования, предоставляли питание и в государственных учреждениях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».

Меру поддержки на региональном уровне власти инициировали еще в 2022 году. Тогда предусматривались бесплатные завтраки и обеды для школьников, чьи родители участвуют в СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детей бойцов СВО будут бесплатно кормить горячим питанием независимо от места обучения в ХМАО. Прежде льгота распространялась только на подведомственные окружному депобру учреждения, но не охватывала федеральные организации. Глава региона Руслан Кухарук обсудил вопрос с командой югорского правительства, депутатами и парламентариями. «Принято решение доработать законодательство, чтобы детям бойцов, очно обучающимся по программам среднего профессионального образования, предоставляли питание и в государственных учреждениях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра официально». Меру поддержки на региональном уровне власти инициировали еще в 2022 году. Тогда предусматривались бесплатные завтраки и обеды для школьников, чьи родители участвуют в СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...