Власти ХМАО обеспечат детей бойцов СВО бесплатным горячим питанием

Детей бойцов СВО будут бесплатно кормить горячим питанием независимо от места обучения в ХМАО. Прежде льгота распространялась только на подведомственные окружному депобру учреждения, но не охватывала федеральные организации.
Глава региона Руслан Кухарук обсудил вопрос с командой югорского правительства, депутатами и парламентариями. «Принято решение доработать законодательство, чтобы детям бойцов, очно обучающимся по программам среднего профессионального образования, предоставляли питание и в государственных учреждениях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Югра официально».
Меру поддержки на региональном уровне власти инициировали еще в 2022 году. Тогда предусматривались бесплатные завтраки и обеды для школьников, чьи родители участвуют в СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!