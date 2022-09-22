22 сентября 2022
21 сентября 2022

В ХМАО детей участников спецоперации будут бесплатно кормить в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, питание, школьное питание
Детям участников СВО будут положены и завтрак, и обед Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дети участников спецоперации в ХМАО будут бесплатно завтракать и обедать в школах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин.

«Фактически на уровне автономного округа определяется дополнительная льготная категория детей. Это дети членов семей военнослужащих — участников спецоперации, которых будут обеспечивать двухразовым горячим питанием за счет средств бюджета автономного округа в общеобразовательных организациях», — сказал Дренин.

Ранее правительством Югры была одобрена другая льгота для детей членов семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Им компенсируют оплату за детские сады. Сейчас сумма оплаты за ясли и детские сады в среднем составляет четыре-пять тысяч рублей ежемесячно.

Ранее URA.RA сообщало, что в Сургуте и Сургутском районе ХМАО неизвестные угрожают родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин. О проведении специальной военной операции на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задачи спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских националистов и ликвидация антироссийского анклава.

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Дети участников спецоперации в ХМАО будут бесплатно завтракать и обедать в школах. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин. «Фактически на уровне автономного округа определяется дополнительная льготная категория детей. Это дети членов семей военнослужащих — участников спецоперации, которых будут обеспечивать двухразовым горячим питанием за счет средств бюджета автономного округа в общеобразовательных организациях», — сказал Дренин. Ранее правительством Югры была одобрена другая льгота для детей членов семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Им компенсируют оплату за детские сады. Сейчас сумма оплаты за ясли и детские сады в среднем составляет четыре-пять тысяч рублей ежемесячно. Ранее URA.RA сообщало, что в Сургуте и Сургутском районе ХМАО неизвестные угрожают родственникам военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин. О проведении специальной военной операции на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Он сообщил, что задачи спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины, защита мирных жителей Донбасса от геноцида украинских националистов и ликвидация антироссийского анклава.
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