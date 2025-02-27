Три тонны мяса не прошли проверку Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело тщательное исследование более 5,5 тысяч проб мясной продукции. В результате было изъято более 3 тонн мяса.
«Более 3 тонн несоответствующей продукции изъято из оборота», — пишет пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу в официальной группе ВКонтакте. В ходе проверок были выявлены нарушения, включая неправильное хранение продукции, нарушение сроков годности и отсутствие необходимой маркировки. Виновные лица привлечены к административной ответственности согласно законодательству РФ.
Тем не менее, исследования показали, что большинство проб соответствует установленным нормам. Несоответствие микробиологическим показателям было выявлено только в 2,6% проб, а физико-химическим показателям — менее чем в 1%. Все пробы соответствовали нормам по паразитологическим и санитарно-химическим показателям, а также не содержали ГМО и радиоактивных веществ.
Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения требований к качеству и безопасности мясной продукции. При покупке важно обращать внимание на условия хранения продукции, соблюдение температурного режима, целостность упаковки и наличие всех необходимых маркировок. Продавцы обязаны предоставлять покупателям только качественный и безопасный товар, сопровождаемый всей необходимой документацией.
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