Жители Перми смогут наблюдать северное сияние

Сияние можно будет увидеть, если небо станет безоблачным
В Перми 27 февраля астрономы прогнозируют появление северного сияния. Об этом сказано в группе пермского клуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».
«Вечером 27 февраля возможно полярное сияние. Прогноз актуален, если небо будет безоблачным», — сказано в сообщении.
Это не первый раз, когда в Перми появилось северное сияние. Ранее горожане уже делились фотографиями этого явления.
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