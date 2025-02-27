Жители Перми смогут наблюдать северное сияние

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Сияние можно будет увидеть, если небо станет безоблачным
Сияние можно будет увидеть, если небо станет безоблачным Фото:

В Перми 27 февраля астрономы прогнозируют появление северного сияния. Об этом сказано в группе пермского клуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте».

«Вечером 27 февраля возможно полярное сияние. Прогноз актуален, если небо будет безоблачным», — сказано в сообщении.

Это не первый раз, когда в Перми появилось северное сияние. Ранее горожане уже делились фотографиями этого явления.

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В Перми 27 февраля астрономы прогнозируют появление северного сияния. Об этом сказано в группе пермского клуба «Телескоп» в соцсети «ВКонтакте». «Вечером 27 февраля возможно полярное сияние. Прогноз актуален, если небо будет безоблачным», — сказано в сообщении. Это не первый раз, когда в Перми появилось северное сияние. Ранее горожане уже делились фотографиями этого явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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