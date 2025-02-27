Лидеру эсеров ХМАО предъявили претензии за непроведение заседаний фракции

Эсер Сердюк не провел ни одного заседания фракции в думе ХМАО в 2024 году
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Депутата думы ХМАО Михаила Сердюка упрекнули в том, что он не проводит заседания фракции с самим собой
Депутата думы ХМАО Михаила Сердюка упрекнули в том, что он не проводит заседания фракции с самим собой Фото:

Cпикер думы ХМАО Борис Хохряков предъявил претензии лидеру югорских справедливороссов Михаилу Сердюку за отсутствие проведенных заседаний фракции. Такие данные содержались в отчете за 2024 год.

«Проведено заседаний фракции „Справедливая Россия — За Правду“. [Прочерк]», — указано в материалах к заседанию окружного парламента.

Казус в том, справедливоросс является единственным представителем партии в думе. Впрочем, депутат Владимир Зиновьев — тоже единственный член «Партии пенсионеров» в окружном заксо, но при этом успешно отчитался о проведении 13 заседаний.

На заседании думы Сердюк не согласился с Хохряковым и заявил, что СР — единственная фракция, которая работает круглосуточно «и в полном согласии с собой». Произошла ли техническая ошибка, или эсер действительно не отправлял отчетность, предстоит разобраться аппарату думы.

Ранее URA.RU писало, что спикер законодательного собрания ХМАО Борис Хохряков оказался противником упразднения сельсоветов и заявил, что с этим решением не стоит торопиться. Накануне Госдума приняла во втором чтении о законопроект о муниципальной реформе, который допускает ликвидацию этого уровня системы местного самоуправления.

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Cпикер думы ХМАО Борис Хохряков предъявил претензии лидеру югорских справедливороссов Михаилу Сердюку за отсутствие проведенных заседаний фракции. Такие данные содержались в отчете за 2024 год. «Проведено заседаний фракции „Справедливая Россия — За Правду“. [Прочерк]», — указано в материалах к заседанию окружного парламента. Казус в том, справедливоросс является единственным представителем партии в думе. Впрочем, депутат Владимир Зиновьев — тоже единственный член «Партии пенсионеров» в окружном заксо, но при этом успешно отчитался о проведении 13 заседаний. На заседании думы Сердюк не согласился с Хохряковым и заявил, что СР — единственная фракция, которая работает круглосуточно «и в полном согласии с собой». Произошла ли техническая ошибка, или эсер действительно не отправлял отчетность, предстоит разобраться аппарату думы. Ранее URA.RU писало, что спикер законодательного собрания ХМАО Борис Хохряков оказался противником упразднения сельсоветов и заявил, что с этим решением не стоит торопиться. Накануне Госдума приняла во втором чтении о законопроект о муниципальной реформе, который допускает ликвидацию этого уровня системы местного самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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