Лидеру эсеров ХМАО предъявили претензии за непроведение заседаний фракции

Cпикер думы ХМАО Борис Хохряков предъявил претензии лидеру югорских справедливороссов Михаилу Сердюку за отсутствие проведенных заседаний фракции. Такие данные содержались в отчете за 2024 год.
«Проведено заседаний фракции „Справедливая Россия — За Правду“. [Прочерк]», — указано в материалах к заседанию окружного парламента.
Казус в том, справедливоросс является единственным представителем партии в думе. Впрочем, депутат Владимир Зиновьев — тоже единственный член «Партии пенсионеров» в окружном заксо, но при этом успешно отчитался о проведении 13 заседаний.
На заседании думы Сердюк не согласился с Хохряковым и заявил, что СР — единственная фракция, которая работает круглосуточно «и в полном согласии с собой». Произошла ли техническая ошибка, или эсер действительно не отправлял отчетность, предстоит разобраться аппарату думы.
Ранее URA.RU писало, что спикер законодательного собрания ХМАО Борис Хохряков оказался противником упразднения сельсоветов и заявил, что с этим решением не стоит торопиться. Накануне Госдума приняла во втором чтении о законопроект о муниципальной реформе, который допускает ликвидацию этого уровня системы местного самоуправления.
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