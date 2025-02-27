27 февраля 2025

Челябинцам предсказали март без сюрпризов

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в марте будет близкой к норме
Погода в марте будет близкой к норме Фото:

Челябинский гидрометцентр сообщил о том, какую погоду жителям региона ожидать в марте. По информации синоптиков, температура будет близка к норме для этого месяца.

«По данным Гидрометцентра России в марте среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается -3,-5°, что около нормы (норма -4,-7°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-35 мм)», — сообщили в telegram-канале гидрометцентра.

Синоптики добавили, что у метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°. Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. В Челябинске весна наступает в среднем 6 апреля.

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Челябинский гидрометцентр сообщил о том, какую погоду жителям региона ожидать в марте. По информации синоптиков, температура будет близка к норме для этого месяца. «По данным Гидрометцентра России в марте среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается -3,-5°, что около нормы (норма -4,-7°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-35 мм)», — сообщили в telegram-канале гидрометцентра. Синоптики добавили, что у метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°. Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. В Челябинске весна наступает в среднем 6 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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