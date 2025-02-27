Челябинцам предсказали март без сюрпризов

Челябинский гидрометцентр сообщил о том, какую погоду жителям региона ожидать в марте. По информации синоптиков, температура будет близка к норме для этого месяца.
«По данным Гидрометцентра России в марте среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается -3,-5°, что около нормы (норма -4,-7°). Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма 18-35 мм)», — сообщили в telegram-канале гидрометцентра.
Синоптики добавили, что у метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°. Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. В Челябинске весна наступает в среднем 6 апреля.
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