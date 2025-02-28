Морспасслужба начала применять новый метод ликвидации мазута в Черном море

Морская спасательная служба (Морспасслужба) начала применять инновационный механизированный метод для ликвидации мазута со дна Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Новый подход с использованием эжекторов уже показал свою эффективность. Работы по очистке акватории и демонтажу затонувших судов идут с опережением графика, сообщает правительство РФ.
«Спасатели и водолазы Морской спасательной службы после инженерных исследований и опробации начали применять более эффективный способ сбора мазута со дна акватории Черного моря. Для этого на спасательные катера установили переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые эффективно втягивают вязкий мазут с песком», — говорится в telegram-канале Морспасслужбы.
Этот метод впервые используется для откачки тяжелых фракций мазута и уже доказал свою эффективность, значительно превосходя ручной сбор. Всего со дна порта Анапа собрано 77,4 тонны мазута.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел очередное заседание правкомиссии, координирующей работы по устранению последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». «Демонтаж кормовой части „Волгонефть-239“ выполнен на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. Работы идут с опережением графика и должны завершиться к 31 марта», — отметил Савельев, его заявление опубликовано в telegram-канале кабмина.
Он также обсудил подготовку к курортному сезону в регионах, которые пострадали из-за мазута. Савельев сообщил, что рассматриваются различные варианты дополнительных мер государственной поддержки для туристической сферы Анапы и Темрюкского района. Решение о начале курортного сезона будет принято Роспотребнадзором после анализа проб. Прогнозы для Сочи, Геленджика, Крыма и Севастополя выглядят обнадеживающе, тогда как для Анапы и Темрюкского района потребуется дополнительная оценка.
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