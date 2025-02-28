Каким будет март в Свердловской области

Март в Свердловской области будет теплее нормы
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , сосна, ветка, капли дождя, весна, дождь
Как и минувшая зима, март будет теплее обычного Фото:

Погода в марте в Свердловской области будет теплее обычного, а чрезвычайных осадков не предвидится. Об этом URA.RU рассказали в Уральском гидрометцентре.

«Согласно данным Гидрометцентра России, погода в марте будет выше нормы, а количество осадков будет к норме близко. Более точных данных на данный момент нет», — объяснили синоптики.

Ранее и глава Уральского гидромета Галина Шепоренко сообщала агентству, что, по предварительным данным, «март со значительной долей вероятности ожидается теплее нормы при сохраняющемся дефиците осадков в южных районах Свердловской, а также в Курганской, Челябинской областях». По ее словам, в первую мартовскую неделю интенсивных плюсовых температур не будет. Лишь на севере региона столбик термометра покажет +3 градуса.

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Погода в марте в Свердловской области будет теплее обычного, а чрезвычайных осадков не предвидится. Об этом URA.RU рассказали в Уральском гидрометцентре. «Согласно данным Гидрометцентра России, погода в марте будет выше нормы, а количество осадков будет к норме близко. Более точных данных на данный момент нет», — объяснили синоптики. Ранее и глава Уральского гидромета Галина Шепоренко сообщала агентству, что, по предварительным данным, «март со значительной долей вероятности ожидается теплее нормы при сохраняющемся дефиците осадков в южных районах Свердловской, а также в Курганской, Челябинской областях». По ее словам, в первую мартовскую неделю интенсивных плюсовых температур не будет. Лишь на севере региона столбик термометра покажет +3 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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