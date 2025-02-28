Каким будет март в Свердловской области

Март в Свердловской области будет теплее нормы

28 февраля 2025 в 18:06 Размер текста - 17 +

Как и минувшая зима, март будет теплее обычного Фото: Илья Московец © URA.RU Погода в марте в Свердловской области будет теплее обычного, а чрезвычайных осадков не предвидится. Об этом URA.RU рассказали в Уральском гидрометцентре. «Согласно данным Гидрометцентра России, погода в марте будет выше нормы, а количество осадков будет к норме близко. Более точных данных на данный момент нет», — объяснили синоптики.



Ранее и глава Уральского гидромета Галина Шепоренко сообщала агентству, что, по предварительным данным, «март со значительной долей вероятности ожидается теплее нормы при сохраняющемся дефиците осадков в южных районах Свердловской, а также в Курганской, Челябинской областях». По ее словам, в первую мартовскую неделю интенсивных плюсовых температур не будет. Лишь на севере региона столбик термометра покажет +3 градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погода в марте в Свердловской области будет теплее обычного, а чрезвычайных осадков не предвидится. Об этом URA.RU рассказали в Уральском гидрометцентре. «Согласно данным Гидрометцентра России, погода в марте будет выше нормы, а количество осадков будет к норме близко. Более точных данных на данный момент нет», — объяснили синоптики. Ранее и глава Уральского гидромета Галина Шепоренко сообщала агентству, что, по предварительным данным, «март со значительной долей вероятности ожидается теплее нормы при сохраняющемся дефиците осадков в южных районах Свердловской, а также в Курганской, Челябинской областях». По ее словам, в первую мартовскую неделю интенсивных плюсовых температур не будет. Лишь на севере региона столбик термометра покажет +3 градуса.