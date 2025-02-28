Каким будет март в Свердловской области

Погода в марте в Свердловской области будет теплее обычного, а чрезвычайных осадков не предвидится. Об этом URA.RU рассказали в Уральском гидрометцентре.
«Согласно данным Гидрометцентра России, погода в марте будет выше нормы, а количество осадков будет к норме близко. Более точных данных на данный момент нет», — объяснили синоптики.
Ранее и глава Уральского гидромета Галина Шепоренко сообщала агентству, что, по предварительным данным, «март со значительной долей вероятности ожидается теплее нормы при сохраняющемся дефиците осадков в южных районах Свердловской, а также в Курганской, Челябинской областях». По ее словам, в первую мартовскую неделю интенсивных плюсовых температур не будет. Лишь на севере региона столбик термометра покажет +3 градуса.
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