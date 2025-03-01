Госсекретарь Рубио: Зеленский потерпел фиаско и должен Трампу извинения

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме и должен принести извинения лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“. Он усомнился в том, что украинский лидер действительно хочет мира с Россией», — передает CNN мнение Рубио.
Встреча Трампа и Зеленского оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.
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