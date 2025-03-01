Госсекретарь Рубио: Зеленский потерпел фиаско и должен Трампу извинения

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Рубио призвал Зеленского извиниться
Рубио призвал Зеленского извиниться Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме и должен принести извинения лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“. Он усомнился в том, что украинский лидер действительно хочет мира с Россией», — передает CNN мнение Рубио.

Встреча Трампа и Зеленского оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.

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Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в Белом доме и должен принести извинения лидеру США Дональду Трампу. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. «Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась „фиаско“. Он усомнился в том, что украинский лидер действительно хочет мира с Россией», — передает CNN мнение Рубио. Встреча Трампа и Зеленского оказалась напряженной и закончилась конфликтом. В Белом доме украинского лидера обвинили в провокации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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