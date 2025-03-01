Макрон не стал скрывать готовность поговорить с Путиным

02 марта 2025 в 01:47 Размер текста - 17 +

Макрон намерен восстановить контакты с Москвой Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент», — процитировал а слова Макрона французская новостная газета Le Journal du Dimanche. Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон перестал улыбаться после того, как президент США Дональд Трамп не захотел называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Это произошло во время встречи глав Штатов и Франции в Вашингтоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французским СМИ. «Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент», — процитировала слова Макрона французская новостная газета Le Journal du Dimanche. Как сообщало URA.RU ранее, Эммануэль Макрон перестал улыбаться после того, как президент США Дональд Трамп не захотел называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Это произошло во время встречи глав Штатов и Франции в Вашингтоне.