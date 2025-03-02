«Зашивали наживую»: девушка заявила о страшных родах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девушка заявила о страшных родах в КПЦ на Дагестанской

03 марта 2025 в 12:59 Размер текста - 17 +

Девушка заявила, что после родов две недели не видела ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девушка заявила о страшных родах и некомпетентности врачей в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре на ул. Дагестанская, 3/1. Ей делали экстренную операцию, а затем неправильно зашили и не давали обезболивающие. Подробности сообщила сама Дарья в соцсети TikTok. Видео посмотрели уже более четырех миллионов пользователей. «Мое лицо, когда наутро врачи поняли, что зашили неправильно и повезли экстренно в операционную. <…> Не кололи обезбол, а давали парацетамол. <…> На меня все наплевали, никто из врачей не реагировал на мои просьбы. <…> Меня зашивали наживую <…> Меня заставляли вставать, а я падала в обмороки», — заявила девушка, добавив, что ее выписали с якобы плохими анализами. Что сейчас с ребенком, Дарья не уточнила. По словам девушки, ей делали эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища), а ребенка вытягивали вакуумом. После родов мама пролежала в больнице две недели, не видев малыша. Дарья подчеркнула, что таз у нее узкий, а ребенок родился крупным: «Врачи знали вес ребенка, но все равно сказали рожать самой». Через неделю после выписки девушка попала в больницу: «Я уже не могла ходить, обезбол не помогал», — уточнила она. По ее словам, сейчас у них все в порядке, однако «встала на ноги» она только спустя два месяца после родов. В юридическом отделе ЕКПЦ URA.RU отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на врачебную тайну. В министерство здравоохранения Свердловской области направлен письменный запрос. Ответ также ожидается и от молодой мамы Дарьи. Девушка заявляет, что все это произошло в ЕКПЦ на Дагестанской Фото: TikTok Девушка заявляет, что после операции ее якобы зашивали наживую Фото: TikTok Зашили Дарью якобы неправильно Фото: TikTok Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушка заявила о страшных родах и некомпетентности врачей в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре на ул. Дагестанская, 3/1. Ей делали экстренную операцию, а затем неправильно зашили и не давали обезболивающие. Подробности сообщила сама Дарья в соцсети TikTok. Видео посмотрели уже более четырех миллионов пользователей. «Мое лицо, когда наутро врачи поняли, что зашили неправильно и повезли экстренно в операционную. <…> Не кололи обезбол, а давали парацетамол. <…> На меня все наплевали, никто из врачей не реагировал на мои просьбы. <…> Меня зашивали наживую <…> Меня заставляли вставать, а я падала в обмороки», — заявила девушка, добавив, что ее выписали с якобы плохими анализами. Что сейчас с ребенком, Дарья не уточнила. По словам девушки, ей делали эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища), а ребенка вытягивали вакуумом. После родов мама пролежала в больнице две недели, не видев малыша. Дарья подчеркнула, что таз у нее узкий, а ребенок родился крупным: «Врачи знали вес ребенка, но все равно сказали рожать самой». Через неделю после выписки девушка попала в больницу: «Я уже не могла ходить, обезбол не помогал», — уточнила она. По ее словам, сейчас у них все в порядке, однако «встала на ноги» она только спустя два месяца после родов. В юридическом отделе ЕКПЦ URA.RU отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на врачебную тайну. В министерство здравоохранения Свердловской области направлен письменный запрос. Ответ также ожидается и от молодой мамы Дарьи.