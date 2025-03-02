«Зашивали наживую»: девушка заявила о страшных родах в Екатеринбурге

Девушка заявила о страшных родах и некомпетентности врачей в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре на ул. Дагестанская, 3/1. Ей делали экстренную операцию, а затем неправильно зашили и не давали обезболивающие. Подробности сообщила сама Дарья в соцсети TikTok. Видео посмотрели уже более четырех миллионов пользователей.
«Мое лицо, когда наутро врачи поняли, что зашили неправильно и повезли экстренно в операционную. <…> Не кололи обезбол, а давали парацетамол. <…> На меня все наплевали, никто из врачей не реагировал на мои просьбы. <…> Меня зашивали наживую <…> Меня заставляли вставать, а я падала в обмороки», — заявила девушка, добавив, что ее выписали с якобы плохими анализами. Что сейчас с ребенком, Дарья не уточнила.
По словам девушки, ей делали эпизиотомию (хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища), а ребенка вытягивали вакуумом. После родов мама пролежала в больнице две недели, не видев малыша. Дарья подчеркнула, что таз у нее узкий, а ребенок родился крупным: «Врачи знали вес ребенка, но все равно сказали рожать самой». Через неделю после выписки девушка попала в больницу: «Я уже не могла ходить, обезбол не помогал», — уточнила она. По ее словам, сейчас у них все в порядке, однако «встала на ноги» она только спустя два месяца после родов.
В юридическом отделе ЕКПЦ URA.RU отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на врачебную тайну. В министерство здравоохранения Свердловской области направлен письменный запрос. Ответ также ожидается и от молодой мамы Дарьи.
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