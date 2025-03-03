Минобороны разрешило строить ЖК в запретной военной зоне под Екатеринбургом

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В запретную зону ЖК попал уже во время строительства
В запретную зону ЖК попал уже во время строительства Фото:

Министерство обороны разрешило девелоперу «Экологика» строить ЖК Zori в запретной военной зоне рядом с Березовским (пригород Екатеринбурга), так как он не угрожает военным объектам. Об этом URA.RU сообщили в администрации Березовского в ответ на запрос.

В документе говорится, что строить большинство зданий администрация разрешила до установления запретной зоны. «По остальным объектам администрацией Березовского муниципального округа выдано разрешение на строительство на основании представленных застройщиком материалов, в том числе документов органов военного управления, из которых следует, что застройка района не создает предпосылок для возникновения угрозы военным объектам», — написано в ответе.

ЖК попал в запретную зону уже постфактум. Его начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. В 2023 году Минобороны выпустило приказ №914, по которому в радиусе километра такие объекты невозможны. «На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества», — говорится в описании участка на геоинформационном портале.

Непосредственно в запретную зону попадают также будущий торговый центр, первая и часть второй очереди жилого комплекса из трех. На данный момент готова лишь первая очередь ЖК.

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Министерство обороны разрешило девелоперу «Экологика» строить ЖК Zori в запретной военной зоне рядом с Березовским (пригород Екатеринбурга), так как он не угрожает военным объектам. Об этом URA.RU сообщили в администрации Березовского в ответ на запрос. В документе говорится, что строить большинство зданий администрация разрешила до установления запретной зоны. «По остальным объектам администрацией Березовского муниципального округа выдано разрешение на строительство на основании представленных застройщиком материалов, в том числе документов органов военного управления, из которых следует, что застройка района не создает предпосылок для возникновения угрозы военным объектам», — написано в ответе. ЖК попал в запретную зону уже постфактум. Его начали возводить в 2022 году недалеко от войсковой части № 92851. В 2023 году Минобороны выпустило приказ №914, по которому в радиусе километра такие объекты невозможны. «На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества», — говорится в описании участка на геоинформационном портале. Непосредственно в запретную зону попадают также будущий торговый центр, первая и часть второй очереди жилого комплекса из трех. На данный момент готова лишь первая очередь ЖК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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