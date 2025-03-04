Песков раскрыл, когда начнутся переговоры России и США

Песков: переговоры РФ и США могут пройти после начала работы диппредставительств
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Песков заявил, что переговоры России и США могут начаться после возобновления работы диппредставительств
Песков заявил, что переговоры России и США могут начаться после возобновления работы диппредставительств Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине не начнутся до восстановления работы дипломатических представительств обеих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителя Кремля, который прокомментировал ему вопрос о начале диалога РФ и Штатов.

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Переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине не начнутся до восстановления работы дипломатических представительств обеих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Переговоры России и США по Украине вряд ли могут начаться до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителя Кремля, который прокомментировал ему вопрос о начале диалога РФ и Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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