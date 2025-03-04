Песков опроверг участие Путина в переговорах США и Ирана

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Песков не подтвердил информацию о том, что Путин будет в роли посредника в переговорах Ирана и США
Песков не подтвердил информацию о том, что Путин будет в роли посредника в переговорах Ирана и США Фото:

Российский лидер Владимир Путин не станет посредником в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, о чем ранее просил глава США Дональд Трамп. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, я не могу подтвердить», — заявил Песков журналистам Кремля. Его слова передает ТАСС. 

Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой выступить в роли посредника в ходе ядерных переговоров с Ираном. По информации агентства Bloomberg, в рамках этих переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с иранской ядерной программой и поддержкой со стороны Ирана тех сил в регионе, которые выступают против американских интересов. 

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Российский лидер Владимир Путин не станет посредником в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, о чем ранее просил глава США Дональд Трамп. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Нет, я не могу подтвердить», — заявил Песков журналистам Кремля. Его слова передает ТАСС.  Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой выступить в роли посредника в ходе ядерных переговоров с Ираном. По информации агентства Bloomberg, в рамках этих переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с иранской ядерной программой и поддержкой со стороны Ирана тех сил в регионе, которые выступают против американских интересов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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