Песков опроверг участие Путина в переговорах США и Ирана

Российский лидер Владимир Путин не станет посредником в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, о чем ранее просил глава США Дональд Трамп. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я не могу подтвердить», — заявил Песков журналистам Кремля. Его слова передает ТАСС.
Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой выступить в роли посредника в ходе ядерных переговоров с Ираном. По информации агентства Bloomberg, в рамках этих переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с иранской ядерной программой и поддержкой со стороны Ирана тех сил в регионе, которые выступают против американских интересов.
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