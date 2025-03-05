В Челябинске с 7 марта по 30 июля ограничат движение по проспекту Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной. Участок попадает в зону строительства метротрама, сообщила пресс-служба администрации города.
«В 21:00 7 марта до 24:00 30 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайним правым полосам проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной в обоих направлениях. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей, попадающих в зону строительства остановочного пункта метротрамвая „Улица Косарева“», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
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