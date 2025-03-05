В Челябинске почти на полгода перекроют одну из главных дорог. Схема

В Челябинске ограничат движение по проспекту Победы с 7 марта
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Движение ограничат для строительства метротрама (архивное фото)
Движение ограничат для строительства метротрама (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 7 марта по 30 июля ограничат движение по проспекту Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной. Участок попадает в зону строительства метротрама, сообщила пресс-служба администрации города.

«В 21:00 7 марта до 24:00 30 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайним правым полосам проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной в обоих направлениях. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей, попадающих в зону строительства остановочного пункта метротрамвая „Улица Косарева“», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Движение на участке поэтапно будут перекрывать с 7 марта по 30 июля
Движение на участке поэтапно будут перекрывать с 7 марта по 30 июля
Фото:

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В Челябинске с 7 марта по 30 июля ограничат движение по проспекту Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной. Участок попадает в зону строительства метротрама, сообщила пресс-служба администрации города. «В 21:00 7 марта до 24:00 30 июля будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по крайним правым полосам проспекта Победы на участке от улицы Косарева до улицы Краснознаменной в обоих направлениях. Ограничение связано с переустройством инженерных сетей, попадающих в зону строительства остановочного пункта метротрамвая „Улица Косарева“», — сообщила пресс-служба администрации в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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