Новый ЗАГС в Московском районе Петербурга выйдет в полмиллиарда рублей

В Петербурге объявлен конкурс на строительство нового ЗАГСа Московского района. Начальная стоимость контракта, по данным СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», составляет почти 585 миллионов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».
«Объявлен конкурс на строительство здания для размещения отдела записи актов гражданского состояния Московского района Петербурга. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 584 784 143 рублей 40 копеек», — пишет «Деловой Петербург». Подведение итогов конкурса назначено на 26 марта текущего года, а срок выполнения работ ограничен одним годом.
Новое двухэтажное здание ЗАГСа планируется построить на территории площадью около 0,5 гектар на Московском шоссе, между домами 3к3 и 5. Сейчас на этом месте находится зеленая зона, которую жители района активно защищают от застройки. В социальных сетях уже собрано более 17 тысяч подписей за включение участка в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). В официальной группе Московского района во «ВКонтакте» пользователи оставляют негативные комментарии и требуют пересмотреть решение о строительстве.
Власти района отвечают на критику жителей стандартными формулировками. Согласно официальному заявлению администрации, выбор участка был сделан после тщательного анализа территориальных ресурсов, транспортной доступности и функционального назначения территории. Власти подчеркивают, что участок не входит в перечень зеленых насаждений общего пользования городского и местного значения, поэтому строительство здесь допустимо.
Согласно конкурсной документации, здание будет состоять из двух этажей общей площадью, достаточной для комфортного проведения торжественных мероприятий. На первом этаже расположатся административные помещения, просторный фуршетный зал, гардероб и вестибюль с парадной лестницей, а также помещение охраны. Второй этаж займут помещения для торжественной регистрации браков и рождения детей, зимний сад, гостиные зоны, комнаты жениха и невесты, а также служебные помещения.
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