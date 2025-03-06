Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует обратиться к его предшественнику Франсуа Олланду и узнать реальную причину провала Минских соглашений. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда, и поговорить с ним. Я бы сказала „по душам“, хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда Макрон услышит от Олланда то, что тот говорил на камеру публично. А именно, что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения», — заявила Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Российский дипломат напомнила о заявлениях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, подчеркнув, что она и Олланд открыто признали нежелание выполнять Минские соглашения в течение семи лет, поскольку у них был другой план. Захарова также отметила, что Макрону стоит выяснить этот план у Олланда и узнать реальное положение дел.
После начала СВО экс-президенты Украины и Европы заявили, что Франция, Германия и Великобритания не воспринимали Минские соглашения всерьез и использовали их для затягивания времени и подготовки Украины к конфликту с Россией. Меркель признала, что конфликт был лишь приостановлен. С 2014 по 2022 год Минск служил площадкой для мирных переговоров, включая «Минск-2», который предусматривал прекращение огня и отвод тяжелых вооружений.
Киев нарушал соглашения, что привело к признанию Россией ЛНР и ДНР 22 февраля 2022 года частью РФ. Российский лидер Владимир Путин отметил, что это решение было вызвано нежеланием Киева выполнять минские соглашения. Соглашение «Минск-2» оставалось действующим документом до начала российской спецоперации.
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