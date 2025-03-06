В Челябинске передано в суд дело миграционных инспекторов

В Челябинске в суд направили дело в отношении бывших инспекторов отделений по противодействию незаконной миграции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, они обвиняются в целой череде должностных преступлений.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших инспекторов отделений по противодействию незаконной миграции. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Бывших инспекторов обвиняют по ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), п. «г» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц), ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). По данным следствия, в декабре 2024 года они выявили незаконного мигранта, работавшего поваром в одном из кафе. Но вместо хозяина заведения ответственность легла на другого человека.
«Директор кафе, желая избежать привлечения к административной ответственности с назначением штрафа в повышенном для ИП, в отличие от физлица, размере, предложил бывшим сотрудникам полиции составить шесть протоколов в отношении подставного физического лица. Этот человек был в его подчинении, но фактически не привлекал иностранных граждан к трудовой деятельности. На что соучастники согласились», — отметили в пресс-службе ведомства.
Произошедшее не осталось незамеченным сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД по Челябинской области. Они задержали инспекторов. В их отношении провели служебную проверку, по результатам которой их уволили по отрицательным основаниям.
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