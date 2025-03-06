Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии будут учтены Россией в своем оборонном планировании. Об этом заявили в МИД РФ.
«Заявленное президентом Франции будет учитываться Россией в своем оборонном планировании», — говорится в тексте заявления на официальном сайте ведомства. Макрон, в своем обращении, обозначил Россию как угрозу для Европы и объявил о намерении увеличить военный бюджет, а также предложил обсудить использование французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.
В России считают это высказывание примером ядерного шантажа и отмечают, что амбиции Парижа предоставить ядерный зонтик Европе не укрепят безопасность ни Франции, ни ее союзников, особенно учитывая, что французский ядерный потенциал не сопоставим с американским. Москва указывает на то, что Североатлантический альянс (НАТО) направлен на конфронтацию и само его расширение не принесет безопасности Европе.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Глава государства подвергал критике западных политиков за создание образа мнимой угрозы, отвлекающей от внутренних проблем.
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