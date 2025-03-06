Директору кунгурского «Водоканала» грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество

В Кунгуре (Пермский край) завершено расследование в отношении бывшего директора МУП «Водоканал» Андрея Богомолова. Его будут судить за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении директора городского муниципального унитарного предприятия, обвиняемого в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ. Собрана достаточная доказательственная база, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — указано в telegram-канале ведомства. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.
Установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, занимая должность директора МУП, заключил со сторонней организацией заведомо фиктивный договор подряда на строительство водопровода. Роботы должны были проходить на двух улицах Кунгура для подключения к сети земельных участков, собственниками которых были многодетные семьи.
Богомолов в одностороннем порядке расторгнул договор и присвоил себе более 2 млн рублей, выделенных в рамках инвестиционной программы. Позже проект реализовали специалисты казенного муниципального учреждения.
URA.RU уже писало, что обыски на кунгурском «Водоканале» прошли в середине мая прошлого года. Чуть позже задержали Богомолова. Его самого и принадлежащее ему имущество на 4 млн рублей арестовали.
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