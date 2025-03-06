06 марта 2025

Свердловчан предупредили о серьезной опасности на дорогах

«Уралуправтодор»: на трассах Свердловской области ожидается гололед со снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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На дороги вывели спецтехнику в круглосуточном режиме
На дороги вывели спецтехнику в круглосуточном режиме Фото:

На трассах в Свердловской области ожидается снег с гололедом 7 марта. Снегопады сохранятся до 9 марта. Об этом сообщил в telegram-каналах дорог в сторону Перми, Челябинска и Тюмени ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 7 марта. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Небольшой снег в разное время дня ожидается также 8-9 марта. Погода будет облачной с прояснениями. Дорожники добавили, что спецтехника круглосуточно обрабатывает трассы во избежание гололеда.

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На трассах в Свердловской области ожидается снег с гололедом 7 марта. Снегопады сохранятся до 9 марта. Об этом сообщил в telegram-каналах дорог в сторону Перми, Челябинска и Тюмени ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 7 марта. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении. Небольшой снег в разное время дня ожидается также 8-9 марта. Погода будет облачной с прояснениями. Дорожники добавили, что спецтехника круглосуточно обрабатывает трассы во избежание гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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