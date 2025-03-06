Свердловчан предупредили о серьезной опасности на дорогах

На трассах в Свердловской области ожидается снег с гололедом 7 марта. Снегопады сохранятся до 9 марта. Об этом сообщил в telegram-каналах дорог в сторону Перми, Челябинска и Тюмени ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 7 марта. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Небольшой снег в разное время дня ожидается также 8-9 марта. Погода будет облачной с прояснениями. Дорожники добавили, что спецтехника круглосуточно обрабатывает трассы во избежание гололеда.
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