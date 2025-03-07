Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. Заявление прозвучало после экстренного саммита ЕС в Брюсселе, где Венгрия выступила единственным государством, не поддержавшим совместное заявление о вооружении Украины.
«Венгры выскажут свое мнение о том, хотят ли они, чтобы Украина вступила в Европейский союз, хотя голосование не будет иметь обязательной силы и почти наверняка будет направлено против Киева», — заявил Орбан. Его слова передает издание Politico.
Премьер-министр объявил о своем намерении «собрать мнения граждан» посредством организации почтовой рассылки, которую критики осудили, назвав средством пропаганды. Так, цель проведения опроса заключается в том, чтобы выяснить, какие жертвы граждане готовы принести для продолжения поддержки Киева. Орбан подчеркнул, что планируется проведение национальной консультации, а не референдума. Он также заявил, что не поддерживает позицию Европейского Союза относительно возможного приема Украины в его состав взамен на ее текущие усилия в конфликте.
Ранее Виктор Орбан неоднократно говорил, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы в целом. В дополнение к этому, по его словам, украинское правительство не восстановило права венгерского национального меньшинства, проживающего в Закарпатье, и продолжает предпринимать шаги, которые могут угрожать энергетической безопасности Венгрии.
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