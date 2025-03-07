Захарова раскрыла, как Россия будет восстанавливать отношения с США

Захарова: Россия будет оценивать шаги США в вопросе перезагрузки отношений
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Захарова заявила, что Россия будет ориентироваться на конкретные действия США в восстановлении отношений
Захарова заявила, что Россия будет ориентироваться на конкретные действия США в восстановлении отношений Фото:

Россия будет оценивать перспективы восстановления отношений с США, ориентируясь на конкретные действия американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — заявила Захарова в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия реалистично оценивает возможности и перспективы взаимодействия со Штатами.

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог выразил мнение, что стратегия отсутствия взаимодействия с РФ в условиях украинского конфликта является неэффективной. Дипломат подчеркнул, что политика Трампа направлена на переосмысление и возобновление двусторонних отношений между США и Россией.

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Россия будет оценивать перспективы восстановления отношений с США, ориентируясь на конкретные действия американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — заявила Захарова в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия реалистично оценивает возможности и перспективы взаимодействия со Штатами. Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог выразил мнение, что стратегия отсутствия взаимодействия с РФ в условиях украинского конфликта является неэффективной. Дипломат подчеркнул, что политика Трампа направлена на переосмысление и возобновление двусторонних отношений между США и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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