Захарова раскрыла, как Россия будет восстанавливать отношения с США

Россия будет оценивать перспективы восстановления отношений с США, ориентируясь на конкретные действия американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — заявила Захарова в интервью РИА Новости. Она подчеркнула, что Россия реалистично оценивает возможности и перспективы взаимодействия со Штатами.
Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог выразил мнение, что стратегия отсутствия взаимодействия с РФ в условиях украинского конфликта является неэффективной. Дипломат подчеркнул, что политика Трампа направлена на переосмысление и возобновление двусторонних отношений между США и Россией.
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