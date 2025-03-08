08 марта 2025

The Times: в Европе о Зеленском начали говорить шепотом и за закрытыми дверьми

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Западные политики высказывают сомнения по поводу украинского лидера
Западные политики высказывают сомнения по поводу украинского лидера Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В европейских политических кругах начались тайные разговоры о состоянии украинского президента Владимира Зеленского. По информации газеты The Times, западные чиновники обсуждают его личную популярность и возможное истощение после трех лет конфликта.

«Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта „очень сильно истощен“, в результате чего ему „грозит опасность принятия неверных решений“», — сообщает газета.

Владимир Зеленский столкнулся с падением уровня популярности на фоне продолжающегося конфликта. Несмотря на данные Киевского международного института социологии, указывающие на 57% уровень доверия к нему, другие опросы показывают высокую поддержку других политических и военных лидеров Украины. Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения, что вызвало дискуссии о его легитимности и управленческих решениях.

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В европейских политических кругах начались тайные разговоры о состоянии украинского президента Владимира Зеленского. По информации газеты The Times, западные чиновники обсуждают его личную популярность и возможное истощение после трех лет конфликта. «Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта „очень сильно истощен“, в результате чего ему „грозит опасность принятия неверных решений“», — сообщает газета. Владимир Зеленский столкнулся с падением уровня популярности на фоне продолжающегося конфликта. Несмотря на данные Киевского международного института социологии, указывающие на 57% уровень доверия к нему, другие опросы показывают высокую поддержку других политических и военных лидеров Украины. Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения, что вызвало дискуссии о его легитимности и управленческих решениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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