В европейских политических кругах начались тайные разговоры о состоянии украинского президента Владимира Зеленского. По информации газеты The Times, западные чиновники обсуждают его личную популярность и возможное истощение после трех лет конфликта.
«Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении украинского президента Владимира Зеленского, учитывая его личную популярность в этих государствах. Зеленский после трех лет конфликта „очень сильно истощен“, в результате чего ему „грозит опасность принятия неверных решений“», — сообщает газета.
Владимир Зеленский столкнулся с падением уровня популярности на фоне продолжающегося конфликта. Несмотря на данные Киевского международного института социологии, указывающие на 57% уровень доверия к нему, другие опросы показывают высокую поддержку других политических и военных лидеров Украины. Зеленский решил не проводить новые выборы, объявив о введении военного положения, что вызвало дискуссии о его легитимности и управленческих решениях.
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