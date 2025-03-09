Пять украинских военных сдались в плен группировке «Запад» ВС РФ

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Пять солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ
Пять солдат ВСУ сдались в плен ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. <...> Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщил Бигма. Его слова передает ТАСС.

Во время операции, по словам Бигмы, кроме сдачи пятерых украинских военнослужащих, были также выполнены другие боевые задачи. Противовоздушная оборона уничтожила 21 беспилотник ВСУ, а артиллерия ликвидировала четыре минометных расчета.

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Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. «Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. <...> Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщил Бигма. Его слова передает ТАСС. Во время операции, по словам Бигмы, кроме сдачи пятерых украинских военнослужащих, были также выполнены другие боевые задачи. Противовоздушная оборона уничтожила 21 беспилотник ВСУ, а артиллерия ликвидировала четыре минометных расчета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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