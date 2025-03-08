Пропавшая 16-летняя девушка из села Крылово Осинского округа нашлась

Нашлась 16-летняя школьница из села Крылово Осинского округа (Пермский край), которую не видели с 6 марта. Об этом сообщили в волонтерском отряде «Прикамье поиск»
«Найдена. Жива!» — написали днем 9 марта поисковики в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили жителей региона за помощь в поиске девушки. По словам волонтеров, девушка сама вернулась домой. Информация о том, почему несовершеннолетняя ушла из дома и где была все это время, не разглашается.
Девушка днем 6 марта вышла из дома в селе Крылово Осинского округа, а обратно не вернулась. В происках пропавшей были задействованы волонтеры из поискового отряда «ПрикамьеПоиск» памяти Ирины Бухановой.
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