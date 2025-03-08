08 марта 2025

Пропавшая 16-летняя девушка из села Крылово Осинского округа нашлась

Пропавшая 6 марта школьница из Пермского края нашлась спустя 3 дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшую нашли 9 марта
Пропавшую нашли 9 марта Фото:

Нашлась 16-летняя школьница из села Крылово Осинского округа (Пермский край), которую не видели с 6 марта. Об этом сообщили в волонтерском отряде «Прикамье поиск»

«Найдена. Жива!» — написали днем 9 марта поисковики в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили жителей региона за помощь в поиске девушки. По словам волонтеров, девушка сама вернулась домой. Информация о том, почему несовершеннолетняя ушла из дома и где была все это время, не разглашается.

Девушка днем 6 марта вышла из дома в селе Крылово Осинского округа, а обратно не вернулась. В происках пропавшей были задействованы волонтеры из поискового отряда «ПрикамьеПоиск» памяти Ирины Бухановой. 

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Нашлась 16-летняя школьница из села Крылово Осинского округа (Пермский край), которую не видели с 6 марта. Об этом сообщили в волонтерском отряде «Прикамье поиск» «Найдена. Жива!» — написали днем 9 марта поисковики в соцсети «ВКонтакте». Они поблагодарили жителей региона за помощь в поиске девушки. По словам волонтеров, девушка сама вернулась домой. Информация о том, почему несовершеннолетняя ушла из дома и где была все это время, не разглашается. Девушка днем 6 марта вышла из дома в селе Крылово Осинского округа, а обратно не вернулась. В происках пропавшей были задействованы волонтеры из поискового отряда «ПрикамьеПоиск» памяти Ирины Бухановой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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