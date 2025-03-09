09 марта 2025
08 марта 2025

Власти Сургута раскрыли сроки сдачи новой набережной

Новая набережная в Сургуте будет готова в конце октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Новую набережную в Сургуте сдадут в конце октября
Новую набережную в Сургуте сдадут в конце октября Фото:

Новая набережная в районе Ледового дворца спорта в Сургуте (ХМАО) готова уже на 69%. Объект планируют сдать в конце октября 2025 года. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.

«На данный момент завершены работы по монтажу анкерных тяг, устройству железобетонного оголовка, дренажной фильтрационной призмы и видовых площадок перед амфитеатрами. Протяженность объекта составляет 1542 метра», — следует из сообщения.

Строительные работы на набережной начались еще в 2022 году. Территорию благоустроят велодорожками, местом для прогулки и деревьями.

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Новая набережная в районе Ледового дворца спорта в Сургуте (ХМАО) готова уже на 69%. Объект планируют сдать в конце октября 2025 года. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале. «На данный момент завершены работы по монтажу анкерных тяг, устройству железобетонного оголовка, дренажной фильтрационной призмы и видовых площадок перед амфитеатрами. Протяженность объекта составляет 1542 метра», — следует из сообщения. Строительные работы на набережной начались еще в 2022 году. Территорию благоустроят велодорожками, местом для прогулки и деревьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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