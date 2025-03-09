Власти Сургута раскрыли сроки сдачи новой набережной

Новую набережную в Сургуте сдадут в конце октября
Новая набережная в районе Ледового дворца спорта в Сургуте (ХМАО) готова уже на 69%. Объект планируют сдать в конце октября 2025 года. Об этом администрация города сообщила в своем telegram-канале.
«На данный момент завершены работы по монтажу анкерных тяг, устройству железобетонного оголовка, дренажной фильтрационной призмы и видовых площадок перед амфитеатрами. Протяженность объекта составляет 1542 метра», — следует из сообщения.
Строительные работы на набережной начались еще в 2022 году. Территорию благоустроят велодорожками, местом для прогулки и деревьями.
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