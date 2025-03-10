Умер актер из «Гарри Поттера» и сериала «Доктор Кто»

Британский актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в таких популярных сериалах, как «Доктор Кто» и фильме о «Гарри Поттер», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его агент Ким Барри из Jaffrey Management.
«Саймон Фишер-Беккер умер в воскресенье», — подтвердила Ким Барри агентству Metro. Его уход стал большой потерей для мира кинематографа, особенно для поклонников его творчества.
Фишер-Беккер был широко известен благодаря своим ролям в культовых проектах. Наибольшую известность ему принесли работы в сериале «Щенячья любовь» на канале BBC и роль межгалактического спекулянта Дориума Малдовара в «Докторе Кто». Зрители также запомнили его по роли Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень».
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