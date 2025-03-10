Умер актер из «Гарри Поттера» и сериала «Доктор Кто»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саймон Фишер-Беккер сыграл роль привидения «Толстого Монаха» в фильме о «Гарри Поттере»
Саймон Фишер-Беккер сыграл роль привидения «Толстого Монаха» в фильме о «Гарри Поттере» Фото:

Британский актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в таких популярных сериалах, как «Доктор Кто» и фильме о «Гарри Поттер», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его агент Ким Барри из Jaffrey Management.

«Саймон Фишер-Беккер умер в воскресенье», — подтвердила Ким Барри агентству Metro. Его уход стал большой потерей для мира кинематографа, особенно для поклонников его творчества.

Фишер-Беккер был широко известен благодаря своим ролям в культовых проектах. Наибольшую известность ему принесли работы в сериале «Щенячья любовь» на канале BBC и роль межгалактического спекулянта Дориума Малдовара в «Докторе Кто». Зрители также запомнили его по роли Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский актер Саймон Фишер-Беккер, сыгравший в таких популярных сериалах, как «Доктор Кто» и фильме о «Гарри Поттер», скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его агент Ким Барри из Jaffrey Management. «Саймон Фишер-Беккер умер в воскресенье», — подтвердила Ким Барри агентству Metro. Его уход стал большой потерей для мира кинематографа, особенно для поклонников его творчества. Фишер-Беккер был широко известен благодаря своим ролям в культовых проектах. Наибольшую известность ему принесли работы в сериале «Щенячья любовь» на канале BBC и роль межгалактического спекулянта Дориума Малдовара в «Докторе Кто». Зрители также запомнили его по роли Толстого Монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...