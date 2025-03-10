Текслер назначил первого замминистра в минтарифе Челябинской области

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Алексей Текслер повысил замминистра Екатерину Черепанову
Алексей Текслер повысил замминистра Екатерину Черепанову Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона. Постановление об этом опубликовано на портале официальной правовой информации.

«Назначить Черепанову Екатерину Валерьевну первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Черепанова работает в министерстве с 2010 года. С мая 2018 года — в ранге заместителя министра. Она курировала цифровизацию процесса госрегулирования тарифов и контролировала регулирование предельных надбавок жизненно-необходимых лекарственных препаратов. Постановление вступило в силу 10 марта.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона. Постановление об этом опубликовано на портале официальной правовой информации. «Назначить Черепанову Екатерину Валерьевну первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, освободив от ранее занимаемой должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Черепанова работает в министерстве с 2010 года. С мая 2018 года — в ранге заместителя министра. Она курировала цифровизацию процесса госрегулирования тарифов и контролировала регулирование предельных надбавок жизненно-необходимых лекарственных препаратов. Постановление вступило в силу 10 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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