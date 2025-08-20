В Челябинске показали плакаты, которые повесят на избирательных участках. Фото

Челябинский облизбирком передал в территориальные комиссии плакаты для выборов по партийным спискам, предназначенные для информирования избирателей. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Территориальные избирательные комиссии Южного Урала получили пригласительные и информационные плакаты по единому округу, предназначенные для информирования избирателей. Информационные плакаты содержат подробную информацию о кандидатах, выдвинутых по единому избирательному округу», — сообщается в канале избиркома.

Пригласительные включают номер и адрес избирательного участка, дни и часы его работы, способы голосования, а также контактные данные избирательной комиссии. Пригласительные будут доставлены членами участковых избирательных комиссий до избирателей лично либо в почтовые ящики.

Выборы состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов областного заксобрания и местных собраний. Всего предстоит распределить 783 мандата.

На плакатах представлены первые тройки партийных списков
На плакатах представлены первые тройки партийных списков
Фото:

