Челябинский облизбирком передал в территориальные комиссии плакаты для выборов по партийным спискам, предназначенные для информирования избирателей. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Территориальные избирательные комиссии Южного Урала получили пригласительные и информационные плакаты по единому округу, предназначенные для информирования избирателей. Информационные плакаты содержат подробную информацию о кандидатах, выдвинутых по единому избирательному округу», — сообщается в канале избиркома.
Пригласительные включают номер и адрес избирательного участка, дни и часы его работы, способы голосования, а также контактные данные избирательной комиссии. Пригласительные будут доставлены членами участковых избирательных комиссий до избирателей лично либо в почтовые ящики.
Выборы состоятся с 12 по 14 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов областного заксобрания и местных собраний. Всего предстоит распределить 783 мандата.
