В пермских школах появилось меню для детей с диабетом

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В меню включены продукты с низким гликемическим индексом
В меню включены продукты с низким гликемическим индексом Фото:

В Пермском крае во всех школах появилось специализированное меню для детей с диабетом. Одна из его важных особенностей — низкокалорийность.

«Лечебным питанием обеспечено 100 % нуждающихся в питании детей. Основные итоги по реализации проекта легли в основу „Дорожной карты“ по улучшению питания школьников», — сообщил краевой Роспотребнадзор на своем сайте.

В меню для школьника с сахарным диабетом входят продукты, которые являются источниками полноценного белка. Туда относятся: творог, мясо, рыба, птица, яйца, сыр, гречка, рис, фасоль, овес, а также и продукты с низким гликемическим индексом.

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В Пермском крае во всех школах появилось специализированное меню для детей с диабетом. Одна из его важных особенностей — низкокалорийность. «Лечебным питанием обеспечено 100 % нуждающихся в питании детей. Основные итоги по реализации проекта легли в основу „Дорожной карты“ по улучшению питания школьников», — сообщил краевой Роспотребнадзор на своем сайте. В меню для школьника с сахарным диабетом входят продукты, которые являются источниками полноценного белка. Туда относятся: творог, мясо, рыба, птица, яйца, сыр, гречка, рис, фасоль, овес, а также и продукты с низким гликемическим индексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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