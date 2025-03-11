В пермских школах появилось меню для детей с диабетом

В меню включены продукты с низким гликемическим индексом
В Пермском крае во всех школах появилось специализированное меню для детей с диабетом. Одна из его важных особенностей — низкокалорийность.
«Лечебным питанием обеспечено 100 % нуждающихся в питании детей. Основные итоги по реализации проекта легли в основу „Дорожной карты“ по улучшению питания школьников», — сообщил краевой Роспотребнадзор на своем сайте.
В меню для школьника с сахарным диабетом входят продукты, которые являются источниками полноценного белка. Туда относятся: творог, мясо, рыба, птица, яйца, сыр, гречка, рис, фасоль, овес, а также и продукты с низким гликемическим индексом.
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