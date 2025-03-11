Родителей пермских школьников, просивших Путина вернуть им учителя, перестали пускать в школу

Родителей старшеклассников МБОУ «Гимназия» в Александровске Пермского края перестали пускать в гимназию после встречи с директором учреждения образования. По их словам, это произошло после того, как они попросили руководство гимназии решить вопрос с отсутствием учителя русского языка. На вакантную ставку родители предложили устроить экс-директора МБОУ «Гимназия» Марину Зимину. Видео беседы родителей учащихся девятых и одиннадцатых классов разметил на своей странице в соцсетях блогер из Березников Игорь Соловей.
«После нашего визита [охране гимназии] было запрещено в приказном порядке пускать родителей делегациями для разбирательств, хотя мы уточняли, что мы не пришли разбираться. Мы приходили уточнить мотив отказа в приеме на работу учителя, который столько лет работал в гимназии», — пояснила мама учащейся 9 класса Дарья Тяпугина. Также она добавила, что родители ходили на прием к главе Александровского округа Ольге Белобаржевской, но та дала понять, что не даст своего разрешения принять на работу Зимину.
Мама ученицы 11 класса Елена Кучукян отметила, что родители школьников обратились в приемную губернатора Дмитрий Махонина, но там обращение отправили обратно в администрацию Александровского округа. После этого александровцы написали письма в адрес Генпрокуратуры РФ, Минпросвещения РФ Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ. Они описали ситуацию и попросили помочь им «но пока ответа не было», заявила Кучукян.
Глава Александровского округа Ольга Белобаржевская в беседе с URA.RU опровергла информацию о том, что родителям запрещено проходить в гимназию. «Родители приходят в школу без всяких препятствий. И 11 марта приходили два родителя учеников 11 класса», — пояснила Белобаржевская. При этом чиновница отметила, что законные представители учащихся решали вопрос не с отстутвием учителя русского языка — их интересовала возможность выкладки домашнего задания в соцсети «ВКонтакте».
Также Балобаржевская подтвердила свое намерение отказать Зиминой в трудоустройстве в школу. «За период работы в должности директора МБОУ „Гимназия“ М.А. Зимина неоднократно привлекалась к дисциплинарной и административной ответственности. Она допустила возникновение и нарастание просроченной кредиторской задолженности по налогам. По этим причинам ей отказано в приеме на работу», — заключила Белобаржевская.
URA.RU рассказывало о конфликте, который продолжается между Лавровой и Зиминой последние несколько лет. Это противостояние вылилось в увольнение Зиминой с поста директора МБОУ «Гимназия». В феврале Зимина добилась в суде отмены распоряжения мэрии о ее увольнения из школы, а ее бывшие ученики записали видео с посланием к президенту Владимиру Путину. В нем они попросили Путина помочь им вернуть учителя русского языка и литературы.
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