Польша сообщила о возобновлении поставок американского оружия Украине

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В Польше заявили о возобновлении вооружения США Киеву
В Польше заявили о возобновлении вооружения США Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американское оружие вновь поставляется на Украину. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

«Возобновилась транспортировка американского оружия из POLLOG HUB в Ясенки на Украину», — заявил польский политик. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке всей военной поддержки Украине, включая поставки вооружений, боеприпасов и технического обеспечения. Трамп подчеркнул, что эти меры будут действовать до момента, когда украинское правительство не начнет переговоры по разрешению конфликта.

При этом во время переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Киев выразил готовность незамедлительно ввести 30-дневное перемирие в вооруженном конфликте с Россией и рассматривает возможность его продления на более длительный период по обоюдному согласию со стороны РФ. В дополнение, Украина обратилась к Штатам с просьбой возобновить передачу разведывательных данных и оказать поддержку в восстановлении нацбезопасности страны.

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Американское оружие вновь поставляется на Украину. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский. «Возобновилась транспортировка американского оружия из POLLOG HUB в Ясенки на Украину», — заявил польский политик. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке всей военной поддержки Украине, включая поставки вооружений, боеприпасов и технического обеспечения. Трамп подчеркнул, что эти меры будут действовать до момента, когда украинское правительство не начнет переговоры по разрешению конфликта. При этом во время переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Киев выразил готовность незамедлительно ввести 30-дневное перемирие в вооруженном конфликте с Россией и рассматривает возможность его продления на более длительный период по обоюдному согласию со стороны РФ. В дополнение, Украина обратилась к Штатам с просьбой возобновить передачу разведывательных данных и оказать поддержку в восстановлении нацбезопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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