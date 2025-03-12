Польша сообщила о возобновлении поставок американского оружия Украине

Американское оружие вновь поставляется на Украину. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.
«Возобновилась транспортировка американского оружия из POLLOG HUB в Ясенки на Украину», — заявил польский политик. Сообщение опубликовано на его официальной странице в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке всей военной поддержки Украине, включая поставки вооружений, боеприпасов и технического обеспечения. Трамп подчеркнул, что эти меры будут действовать до момента, когда украинское правительство не начнет переговоры по разрешению конфликта.
При этом во время переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Киев выразил готовность незамедлительно ввести 30-дневное перемирие в вооруженном конфликте с Россией и рассматривает возможность его продления на более длительный период по обоюдному согласию со стороны РФ. В дополнение, Украина обратилась к Штатам с просьбой возобновить передачу разведывательных данных и оказать поддержку в восстановлении нацбезопасности страны.
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