Спектакль о смерти мальчика везут в Екатеринбург на день рождения ТЮЗа

В ТЮЗе Екатеринбурга покажут постановки театров из Минска и Бишкека

12 марта 2025 в 14:37 Размер текста - 17 +

Большие гастроли продлятся в ТЮЗЕ с 1 по 7 апреля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В честь 95-летия Екатеринбургский театр юного зрителя устраивает грандиозные гастроли иностранцев. Например, впервые на Урале выступят актеры из Беларуси, также зрители увидят постановки от московского, питерского и бишкекского учреждений. Кыргызский ТЮЗ, например, покажет спектакль об умирающем мальчике, с которым никто не хочет обсуждать смерть. «Мы пригласили к нам родственные театры. Два ведущих в стране театра для детей — Российский академический молодежный театр (Москва) и Театр юных зрителей имени Брянцева (Санкт-Петербург). Это зачинатели театрального движения для детей. […] Также будут два театра из городов-побратимов Екатеринбурга», — заявил Радченко на пресс-конференции в ТАСС. Один из них — Белорусский ТЮЗ. Он везет «Женя+ Таня= Любовь» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «ENTER в лето», который перенесет юных зрителей в мир виртуальной игры и обучит кибербезопастности. «Это была сложная и долгая подготовка. Это наш первый бросок в Екатеринбург, мы первопроходцы в этом театре и счастливы, что привезем сразу два спектакля», — заявила директор Вера Полякова-Макей. Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой также покажет две постановки. «Приходи в себя, Джоламан» — о сыне вождя племени найманов в плену у жестоких жуаньжуанов и его спасении. «Письма-самолетики» — история о мальчике Артуре, которому остается жить 12 дней. Он хочет обсудить приближающуюся смерть, но никто из взрослых не желает вести с ним такие тяжелые разговоры. Никто, кроме санитарки больницы Розы, которая заставит мальчика почувствовать себя живым. Московский Российский молодежный театр покажет постановку «Кролик Эдвард» — о фарфоровой антикварной кукле, которую ребенок случайно теряет во время морского круиза. Питерский Театр юных зрителей имени Брянцева привезет «Отрочество» по мотивам повести Льва Толстого. Гастроли продлятся с 1 по 7 апреля. С билетами стоит поторопиться, их разбирают очень быстро. Например, попасть на «Письма-самолетики» и «Женя+ Таня= Любовь» уже невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь 95-летия Екатеринбургский театр юного зрителя устраивает грандиозные гастроли иностранцев. Например, впервые на Урале выступят актеры из Беларуси, также зрители увидят постановки от московского, питерского и бишкекского учреждений. Кыргызский ТЮЗ, например, покажет спектакль об умирающем мальчике, с которым никто не хочет обсуждать смерть. «Мы пригласили к нам родственные театры. Два ведущих в стране театра для детей — Российский академический молодежный театр (Москва) и Театр юных зрителей имени Брянцева (Санкт-Петербург). Это зачинатели театрального движения для детей. […] Также будут два театра из городов-побратимов Екатеринбурга», — заявил Радченко на пресс-конференции в ТАСС. Один из них — Белорусский ТЮЗ. Он везет «Женя+ Таня= Любовь» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «ENTER в лето», который перенесет юных зрителей в мир виртуальной игры и обучит кибербезопастности. «Это была сложная и долгая подготовка. Это наш первый бросок в Екатеринбург, мы первопроходцы в этом театре и счастливы, что привезем сразу два спектакля», — заявила директор Вера Полякова-Макей. Кыргызский театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой также покажет две постановки. «Приходи в себя, Джоламан» — о сыне вождя племени найманов в плену у жестоких жуаньжуанов и его спасении. «Письма-самолетики» — история о мальчике Артуре, которому остается жить 12 дней. Он хочет обсудить приближающуюся смерть, но никто из взрослых не желает вести с ним такие тяжелые разговоры. Никто, кроме санитарки больницы Розы, которая заставит мальчика почувствовать себя живым. Московский Российский молодежный театр покажет постановку «Кролик Эдвард» — о фарфоровой антикварной кукле, которую ребенок случайно теряет во время морского круиза. Питерский Театр юных зрителей имени Брянцева привезет «Отрочество» по мотивам повести Льва Толстого. Гастроли продлятся с 1 по 7 апреля. С билетами стоит поторопиться, их разбирают очень быстро. Например, попасть на «Письма-самолетики» и «Женя+ Таня= Любовь» уже невозможно.