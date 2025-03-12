В Петербурге бывшая проститутка пыталась нанять киллера для соседки

В Петербурге 59-летняя женщина, ранее привлекавшаяся за занятие проституцией, пыталась нанять киллера для убийства своей 67-летней соседки. Об этом стало известно Life.ru.
«59-летняя Галя, которая ранее привлекалась за занятие проституцией, никак не могла ужиться с другой дамочкой в коммунальной квартире — назойливая 67-летняя соседка портила ей жизнь. Женщины постоянно ругались и дрались. Дважды Галя обращалась в полицию, где у нее фиксировали побои, но стычки не заканчивались», — пишет Life.ru.
Ситуация обострилась после того, как Галя, не выдержав постоянных конфликтов и драк с соседкой, решила радикально решить проблему. Она предложила мужчине, просящему милостыню у Александро-Невской лавры, крупную сумму за убийство ее антагонистки. Однако потенциальный исполнитель заказа оказался более честным, чем ожидала заказчица, и сразу же сообщил о происходящем в полицию. В результате быстрого реагирования правоохранительных органов Галя была задержана, против нее возбуждено уголовное дело.
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