14 марта 2025

«Вышла в истерике»: в Каменске-Уральском кондуктор пристает к девушкам. Фото

В Каменске-Уральском кондуктор автобуса №16 домогается женщин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С кондуктором на конечной якобы поговорил отец пострадавшей (архивное фото)
С кондуктором на конечной якобы поговорил отец пострадавшей (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) кондуктор автобуса №16 якобы пристает к девушкам и домогается до них. Одна из пассажирок после того, как он якобы долго к ней прислонялся, выбежала из транспорта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Произошла неприятная ситуация с одной девушкой, он долгое время стоял и прислонился всем телом и не только, хотя пройти место было. Он стоял и не отходил пока на остановке „Суворово“ не зашло большое количество людей, он не отошел, попросить о помощи или что-либо сказать девушка побоялась, вскоре не выдержав давления в истерике вышла на другой остановке», — передает слова очевидцев группа «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, отец девушки якобы поджидал автобус и этого кондуктора на конечной остановке, где они пообщались. Каменцы призвали быть начеку в этом автобусе. Они уточнили, что кондуктор якобы пытается знакомиться с жительницами Каменска-Уральского.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Жалоб по этому факту в УМВД не поступало. В ведомстве добавили, что несмотря на это они проведут проверку.

Автобус, в котором кондуктор якобы пристает к женщинам
Автобус, в котором кондуктор якобы пристает к женщинам
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) кондуктор автобуса №16 якобы пристает к девушкам и домогается до них. Одна из пассажирок после того, как он якобы долго к ней прислонялся, выбежала из транспорта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Произошла неприятная ситуация с одной девушкой, он долгое время стоял и прислонился всем телом и не только, хотя пройти место было. Он стоял и не отходил пока на остановке „Суворово“ не зашло большое количество людей, он не отошел, попросить о помощи или что-либо сказать девушка побоялась, вскоре не выдержав давления в истерике вышла на другой остановке», — передает слова очевидцев группа «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, отец девушки якобы поджидал автобус и этого кондуктора на конечной остановке, где они пообщались. Каменцы призвали быть начеку в этом автобусе. Они уточнили, что кондуктор якобы пытается знакомиться с жительницами Каменска-Уральского. Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Жалоб по этому факту в УМВД не поступало. В ведомстве добавили, что несмотря на это они проведут проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...