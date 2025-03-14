В Каменске-Уральском (Свердловская область) кондуктор автобуса №16 якобы пристает к девушкам и домогается до них. Одна из пассажирок после того, как он якобы долго к ней прислонялся, выбежала из транспорта. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Произошла неприятная ситуация с одной девушкой, он долгое время стоял и прислонился всем телом и не только, хотя пройти место было. Он стоял и не отходил пока на остановке „Суворово“ не зашло большое количество людей, он не отошел, попросить о помощи или что-либо сказать девушка побоялась, вскоре не выдержав давления в истерике вышла на другой остановке», — передает слова очевидцев группа «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, отец девушки якобы поджидал автобус и этого кондуктора на конечной остановке, где они пообщались. Каменцы призвали быть начеку в этом автобусе. Они уточнили, что кондуктор якобы пытается знакомиться с жительницами Каменска-Уральского.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую полицию за комментарием. Жалоб по этому факту в УМВД не поступало. В ведомстве добавили, что несмотря на это они проведут проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!