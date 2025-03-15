Сотрудницу пермского МФЦ оштрафовали и уволили за нарушение личной тайны

Ведущего специалиста Пермского краевого МФЦ ПГМУ Галину Булатову приговорили к штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Вместе с ней на скамье подсудимых оказался арбитражный управляющий Сергей Рожин, указано в картотеке Ленинского районного суда Перми.
«По версии следствия была нарушена личная тайна, поскольку фигурирующее в дело физлицо согласие на сбор сведений не давало. Оба обвиняемых вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил Булатову к штрафу в 70 000 рублей, Рожина оштрафовали на 50 000 рублей», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В МФЦ заверили, что Булатова больше не работает в учреждении. Этому предшествовала внутренняя проверка. Ведущего специалиста уволили за грубое нарушение трудовых обязанностей.
В конце 2024 года Рожин обратился к сотруднице многофункционального центра с просьбой о получении сведений из ЕГРН относительно имущества физлица. Булатова, осознавая незаконность своих действий, попросила коллег направить информацию по указанному арбитражным управляющим электронному адресу. При этом специалист сообщила, что данные предназначаются для обладателя имущества, но он не может лично прийти из-за болезни.
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