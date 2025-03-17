На Челябинскую область с гребнем антициклона придет похолодание

В Челябинскую область придет гребень антициклона, что приведет к похолоданию. Ночные температуры к концу недели вновь опустятся ниже нуля градусов, предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Влияние барических ложбин и связанных с ними контрастных фронтальных разделов будет наиболее ощутимо в первой половине недели, и постепенно их с запада оттеснит гребень антициклона. Температуры воздуха постепенно снизятся — от положительных ночью (-1,+4 градусов) и днем (на севере 4-9 градусов, на юге 12-17 градусов) в начале недели и до отрицательных ночью и 2-7 градусов тепла днем уже с середины недели», — предупредили метеорологи.
Синоптики отметили, что максимальные осадки также ожидаются лишь в начале недели, к выходным они ослабнут. Это происходит из-за смены теплый воздушных масс средней тропосферы, которые пришли к нам из Атлантики, на холодный воздух северных широт. Благодаря этому дождь сменится на мокрый снег.
Дождливая погода накрыла регион на прошлой неделе. На выходные резко потеплело, синоптики пообещали продолжение «температурных качелей».
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