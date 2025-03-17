Богатый свердловский депутат решил передать место в Госдуме своему сыну, но получил отказ

Свердловский депутат Госдумы Муцоев хотел уступить место в парламенте сыну
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зелимхан Муцоев (по центру) сейчас активно ведет переговоры о переизбрании
Зелимхан Муцоев (по центру) сейчас активно ведет переговоры о переизбрании Фото:

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ, Свердловская область) — один из богатейших российских депутатов, сооснователь ГК «Регионы» — попытался передать свое место в парламенте одному из сыновей. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.

«Муцоев вел переговоры, чтобы в его [Первоуральском] округе губернатор [Евгений Куйвашев] и администрация президента на выборах [2026 года] поддержали сына. Но по линии губернатора получил отказ, ему объяснили, что так не работает», — поделился информированный собеседник.

По его словам, после этого Муцоев и стал договариваться о своем личном участии в выборах. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники и контролирующая Первоуральск финансово-промышленная группа Муцоева предварительно поддержали.

Кому из сыновей он был готов уступить место в парламенте, Алихану или Амирану (оба участвуют в семейном бизнесе), источник URA.RU не уточнил. В конце февраля Амиран Муцоев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он презентовал культурно-развлекательный кластер «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию. «[Зелимхан] Муцоев показывает руководству страны своих детей, устраивает смотрины», — говорит его знакомый в свердловском истеблишменте. По телефонам, которые есть в распоряжении редакции, дозвониться до Муцоева за комментарием не получилось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ, Свердловская область) — один из богатейших российских депутатов, сооснователь ГК «Регионы» — попытался передать свое место в парламенте одному из сыновей. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. «Муцоев вел переговоры, чтобы в его [Первоуральском] округе губернатор [Евгений Куйвашев] и администрация президента на выборах [2026 года] поддержали сына. Но по линии губернатора получил отказ, ему объяснили, что так не работает», — поделился информированный собеседник. По его словам, после этого Муцоев и стал договариваться о своем личном участии в выборах. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники и контролирующая Первоуральск финансово-промышленная группа Муцоева предварительно поддержали. Кому из сыновей он был готов уступить место в парламенте, Алихану или Амирану (оба участвуют в семейном бизнесе), источник URA.RU не уточнил. В конце февраля Амиран Муцоев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он презентовал культурно-развлекательный кластер «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию. «[Зелимхан] Муцоев показывает руководству страны своих детей, устраивает смотрины», — говорит его знакомый в свердловском истеблишменте. По телефонам, которые есть в распоряжении редакции, дозвониться до Муцоева за комментарием не получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...