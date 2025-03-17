Богатый свердловский депутат решил передать место в Госдуме своему сыну, но получил отказ

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ, Свердловская область) — один из богатейших российских депутатов, сооснователь ГК «Регионы» — попытался передать свое место в парламенте одному из сыновей. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.
«Муцоев вел переговоры, чтобы в его [Первоуральском] округе губернатор [Евгений Куйвашев] и администрация президента на выборах [2026 года] поддержали сына. Но по линии губернатора получил отказ, ему объяснили, что так не работает», — поделился информированный собеседник.
По его словам, после этого Муцоев и стал договариваться о своем личном участии в выборах. Ранее URA.RU рассказывало, что чиновники и контролирующая Первоуральск финансово-промышленная группа Муцоева предварительно поддержали.
Кому из сыновей он был готов уступить место в парламенте, Алихану или Амирану (оба участвуют в семейном бизнесе), источник URA.RU не уточнил. В конце февраля Амиран Муцоев встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он презентовал культурно-развлекательный кластер «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию. «[Зелимхан] Муцоев показывает руководству страны своих детей, устраивает смотрины», — говорит его знакомый в свердловском истеблишменте. По телефонам, которые есть в распоряжении редакции, дозвониться до Муцоева за комментарием не получилось.
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