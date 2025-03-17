Пермскому бизнесу пообещали новые льготы

Малые технологические компании в Пермском крае смогут получить дополнительные меры поддержки. Речь идет о налоговых льготах, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
«Регион сейчас находится на второй строчке в ПФО по числу малых технологических компаний. Если соответствующий закон примут, с 2025 года такие компании смогут пользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль организаций. Так, при выручке до одного млн рублей размер ставки составит 8%, от одного млн до 300 млн рублей — 10%, от 300 млн до двух млрд рублей — 12%, от двух млрд до четырех млрд рублей — 14%», — сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин.
Кроме того, компании смогут рассчитывать на пониженные ставки по УСН. 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Соответствующий проект закона внесен в краевой парламент. Депутаты рассмотрят его на заседании в апреле.
Край на данным момент начитывает 91 малую технологическую компанию. Они занимаются уникальными разработками в различных отраслях — от маркировки и упаковки продукции до оборудования для нефтяной и газовой отраслей.
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