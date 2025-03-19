С погибшим на СВО Александром Власовым простятся в Челябинской области

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Южноуралец погиб в ходе выполнения боевых задач (архивное фото)
Южноуралец погиб в ходе выполнения боевых задач (архивное фото) Фото:
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С погибшим на СВО 31-летним Александром Власовым простятся в Пластовском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

«С глубокой скорбью администрация сообщает о трагической гибели нашего земляка-героя Александра Марковича Власова, родившегося 29 августа 1993 года. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба Пластовского муниципального округа в telegram-канале.

Сотрудники администрации выразили семье погибшего героя соболезнования. «Надеемся, что память о его самопожертвовании станет утешением для родных и близких», — добавили там.

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С погибшим на СВО 31-летним Александром Власовым простятся в Пластовском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. «С глубокой скорбью администрация сообщает о трагической гибели нашего земляка-героя Александра Марковича Власова, родившегося 29 августа 1993 года. О дате и времени прощания сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба Пластовского муниципального округа в telegram-канале. Сотрудники администрации выразили семье погибшего героя соболезнования. «Надеемся, что память о его самопожертвовании станет утешением для родных и близких», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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