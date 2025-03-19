Вена готова стать площадкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом

Австрия выразила готовность выступить в роли посредника для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство парламента республики, со ссылкой на заявление министра по европейским делам Клаудии Плакольм.
«Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам. Она подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между Россией и Украиной», — передает РИА Новости.
По информации источника, Клаудия Плакольм сделала данное заявление в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете ЕС. На этой же встрече присутствовали канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует добиться полного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. В ходе переговоров между Россией и США обсуждался вопрос о частичном прекращении огня.
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