Российская компания впервые отобрала бренд у ушедшего из страны производителя

Роспатент передал права на товарный знак Ericsson «Русклимату»
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Шведская компания Ericsson перешла в руки «Русклимата»
Шведская компания Ericsson перешла в руки «Русклимата» Фото:

Роспатент передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю «Русклимат». Это произошло после того, как суд отменил правовую охрану знака иностранной компании, которая решила покинуть Россию в связи с началом военных действий на Украине, сообщают издания.

«Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании „Русклимат“», — пишет «Коммерсант».

По информации из базы данных «СПАРК-Интерфакс», Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson на российскую компанию ООО «Р-Климат» («Русклимат») 12 марта. В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. Годом ранее компания «Русклимат» начала процесс снятия правовой охраны с товарного знака Ericsson, подав в суд, который в октябре удовлетворил иск полностью. Представители Ericsson уточнили, что судебное разбирательство по данному делу все еще продолжается, однако они отказались от дальнейших комментариев.

Как сообщил партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Сергей Учитель, случай снятия охраны товарного знака исчезнувшей компании является беспрецедентным в практике России. Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что с начала 2021 года до 2024 года продукция под торговой маркой Ericsson, относящаяся к устройствам для нагрева, охлаждения и вентиляции, не импортировалась в РФ. В связи с этим, как отметил Учитель, для ООО «Р-Климат» или других лиц не существует препятствий для обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в аналогичной товарной категории.

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Роспатент передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю «Русклимат». Это произошло после того, как суд отменил правовую охрану знака иностранной компании, которая решила покинуть Россию в связи с началом военных действий на Украине, сообщают издания. «Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании „Русклимат“», — пишет «Коммерсант». По информации из базы данных «СПАРК-Интерфакс», Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson на российскую компанию ООО «Р-Климат» («Русклимат») 12 марта. В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. Годом ранее компания «Русклимат» начала процесс снятия правовой охраны с товарного знака Ericsson, подав в суд, который в октябре удовлетворил иск полностью. Представители Ericsson уточнили, что судебное разбирательство по данному делу все еще продолжается, однако они отказались от дальнейших комментариев. Как сообщил партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Сергей Учитель, случай снятия охраны товарного знака исчезнувшей компании является беспрецедентным в практике России. Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что с начала 2021 года до 2024 года продукция под торговой маркой Ericsson, относящаяся к устройствам для нагрева, охлаждения и вентиляции, не импортировалась в РФ. В связи с этим, как отметил Учитель, для ООО «Р-Климат» или других лиц не существует препятствий для обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в аналогичной товарной категории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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